Chelsea vs Everton: Kai Havertz Diberi Peran Bebas, Sedang On Fire, 2 Laga Terakhir Selalu Cetak Gol

TRIBUNNEWS.COM- Chelsea mencari kemenangan keempat beruntun di berbagai kompetisi saat menjamu Everton dalam pekan ke-28 Liga Primer Inggris di Stadion Stamford Bridge, Minggu (19/3) malam.

The Blues Chelsea mengalahkan Leicester City 3-1 pada akhir pekan lalu yang menjadi penanda kebangkitan mereka. Sementara Everton sendiri menggeliat dengan kemenangan tipis 1-0 atas Brentford.

Jurus baru pelatih Chelsea, Graham Potter yang memasang tiga bek terbukti ampuh sejauh ini.

Sempat dicemooh setelah melalui enam laga tanpa kemenangan, dengan tiga kali kalah, dan tiga kali seri, kini pelatih berusia 47 tahun ini mulai mendapatkan simpati lagi dari para pendukung Chelsea.

Impresi pertama didapat setelah dia mengantarkan tim dari London ini melenggang ke perempatfinal Liga Champions usai menekuk Borussia Dortmund 2-0 (agregat 2-1).

Kai Havertz jadi bintang lapangan kala itu dengan menyumbang satu gol, dan tampil atraktif secara keseluruhan.

Tiga hari kemudian, The Blues tampil beringas untuk menggulung Leicester City 3-1 dengan Havertz lagi-lagi jadi man of the match melalui sumbangan satu golnya.

Havertz diharapkan bisa meneruskan momentum positif itu dengan kembali mencetak gol saat The Blues menyambut Everton dini hari nanti.

Dia mengaku lebih menikmati peran barunya kini, di mana dia diberi peran lebih bebas. Hal yang tak didapatkannya di era para pelatih sebelumnya.

"Saya suka posisi ini [dalam formasi tiga pemain depan], ini adalah peran yang cukup bebas dan saya diizinkan masuk lebih dalam. Karena itu, saya juga suka bermain sebagai nomor sembilan jadi memiliki opsi itu bagus. Apa pun yang manajer ingin saya lakukan untuk tim, saya senang melakukannya," ujar Havertz di SB Nations.

"Sistem yang kami mainkan saat ini membuat semuanya terasa lebih lancar. Itu berarti saya bisa bebas, terutama saat menyerang, dan saya bisa menemukan ruang untuk bermain,” kata penyerang serba-bisa asal Jerman berusia 23 tahun ini.

Tak bisa dipungkiri, kehadiran para pemain baru, termasuk juga Enzo Fernández, membuat tugas Havertz jadi terasa lebih mudah.

"Saya sangat menikmati bermain dengan Enzo. Dia pemain hebat dan dia memiliki banyak kualitas. Dia menunjukkan ini dalam beberapa pertandingan terakhir dan bolanya untuk gol saya sangat fantastis,” katanya.

Havertz yang tengah mencari gol ketiga beruntun pertamanya musim ini, bertekad menjaga momentum positif bersama tim saat ini