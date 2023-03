Daya Ledak Performa Tammy Abraham Melempem, AS Roma Beruntung Punya Striker Kawakan Ini

Penyerang AS Roma Tammy Abraham merayakan gol rekan setimnya selama pertandingan Serie A melawan Salernitana di stadion Arechi pada 29 Agustus 2021. Paceklik gol Tammy Abraham di AS Roma bisa ditambal dengan performa memuaskan dari penyerang kawakan, Andrea Belotti.

TRIBUNNEWS.COM - Laju AS Roma di kancah Liga Italia dan Liga Eropa musim ini bisa dibilang cukup mengesankan.

Pelatih Jose Mourinho mampu meramu skuad AS Roma hingga melangkah ke babak perempat final Liga Eropa dan berada di papan atas Liga Italia.

Meski demikian, AS Roma juga tak lepas dari masalah.

AS Roma dipusingkan dengan mandulnya salah satu penyerang mereka, Tammy Abraham.

Performa Tammy Abraham musim ini bak berkebalikan dengan musim lalu.

Di mana eks striker Chelsea itu, musim lalu, bisa menyarangkan 27 gol bagi Giallorossi di semua ajang.

Ia pun benar-benar menjadi penyerang kesayangan Jose Mourinho.

Sayangnya, performa impresif pemain 25 tahun itu tak berlanjut musim ini.

Hingga memasuki akhir musim, Abraham masih kesulitan mencetak gol di semua ajang.

Ia baru membuat tujuh gol dari 37 pertandingan yang sudah dijalani.

Performanya yang menurun drastis membuat Jose Mourinho tak punya pilihan lain.

The Special One memutuskan untuk mencadangkan sang pemain dalam beberapa pertandingan terakhir AS Roma.

Direktur Olahraga AS Roma, Tiago Pinto bahkan sampai mengomentari penampilan penyerang asal Inggris itu.

Ia mengakui Serigala Ibu Kota berharap lebih kepada Abraham.