Kritikan Pedas ke Trent Alexander-Arnold tak Berguna, Jurgen Klopp Ngeyel TAA Tetap Jadi Bek Kanan

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tak memiliki rencana untuk memindah posisi Trent Alexander-Arnold.

Padahal akhir-akhir ini banyak orang yang memberikan kritikan pedas terhadap Trent Alexander-Arnold yang dianggap kurang baik saat bertahan, termasuk legenda Liverpool, Jamie Carragher.

Jamie Carragher berpikir bahwa pemain Timnas Inggris itu lebih pas bermain sebagai seorang gelandang sebab atributnya memang sesuai.

Apalagi ketika masih berada di akademi, Trent Alexander-Arnold merupakan seorang gelandang.

Posisinya kemudian berubah menjadi bek kanan pada 2016 silam, saat pertama kalinya TAA masuk ke tim utama Liverpool.

Namun berdasarkan laporan dari The Athletic via Express, The Reds merasa itu bukanlah solusinya.

Bek Liverpool Inggris Trent Alexander-Arnold (kiri) bersaing dengan bek Chelsea Spanyol Marcos Alonso selama pertandingan sepak bola final Piala Liga Inggris antara Chelsea dan Liverpool di Stadion Wembley, barat laut London pada 27 Februari 2022. (Photo by Glyn KIRK / AFP) (AFP/GLYN KIRK)

Liverpool berpendapat bahwa Trent hanya perlu meningkatkan kemampuan bertahannya saja.

"Saya tidak tahu apakah Alexander-Arnold memiliki ambisi untuk kembali bermain di lini tengah, Gareth Southgate mencobanya dan ia dikritik oleh beberapa pihak, termasuk oleh Klopp," tulis Carragher di Telegraph.

"Bagi saya, langkah itu dapat dimengerti untuk mencoba memaksimalkan Alexander-Arnold di tim Inggris dengan profil dan pola pikir yang sama sekali berbeda."

"Dalam hal jangkauan umpannya, Alexander-Arnold sama bagusnya dengan siapa pun di Eropa dan yang terbaik yang dimiliki Liverpool sebagus Kevin De Bruyne atau Steven Gerrard," ungkapnya.

Manajer Liverpool Jerman Jurgen Klopp meneriakkan instruksi kepada para pemain dari pinggir lapangan selama pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Liverpool dan Real Madrid di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 21 Februari 2023. (Paul ELLIS / AFP)

Saat ini The Reds memang membutuhkan sosok kreatif di lini tengah.

Sebab Thiago Alcantara yang biasanya bertugas untuk mengatur ritme di lini tengah justru lebih sering menepi karena cedera.

Lalu pemain muda Liverpool yang bermain impresif musim ini, yaitu Stefan Bajcetic juga ikut terbaring di meja perawatan.

Situasi ini tentu saja menyulitkan Mohamed Salah dkk yang sedang berjuang untuk naik ke empat besar di klasemen Liga Inggris.