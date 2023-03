Klasemen dan Top Skor Liga 1: Persib Bandung Menang Tipis, Persik Kediri Samai Poin Arema FC

Berikut update klasemen dan top skor Liga 1 2022 setelah merampungkan 3 pertandingan laga tunda pekan ke-18, pada Jumat (24/3/2023) malam WIB. Pesepak bola Persib Bandung David da Silva (kiri depan) tos dengan rekannya Daisuke Sato (depan kanan) pada laga Persik Kediri vs Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) malam. Persib Bandung unggul 0-2 di babak pertama. TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update klasemen dan top skor Liga 1 2022 setelah merampungkan 3 pertandingan laga tunda pekan ke-18, pada Jumat (24/3/2023) malam WIB.

Tiga pertandingan yang tersaji adalah, Persib Bandung vs Bhayangkara Fc, Arema FC vs Borneo FC, dan Persik Kediri vs Persita Tangerang.

Berawal dari Persib Bandung, anak asuh Luis Milla itu berhasil mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor tipi 2-1.

Deisuke Sato membuka gol keunggulan Persib Bandung pada menit ke-36.

Kemudian, Persib Bandung berhasil menggandakan keunggulan melalui gol David da Silva pada menit ke-67.

Persib Bandung kalahkan PSS Sleman dengan skor 2-0 pada pekan ke-22 Liga 1 2022/2023 yang berlangsung di kandang Maung Bandung yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (5/2/2023). //TRIBUN JABAR/DENI (TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/DNA)

Gol ini menjadi gol ke-21 David da Silva dan memimpin daftar top skor di atas Matheus Pato.

Sementara itu, Bhayangkara FC hanya mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol Alex (73').

Dengan hasil ini, Persib kini memiliki selisih 10 poin dari PSM yang berada di puncak klasemen Liga 1.

Sedangkan Bhayangkara FC masih tertahan di posisi ke-7 dengan perolehan 44 poin.

Beralih ke pertandingan lainnya, Persik Kediri sukses menggilas tamunya, Persita Tangerang dengan skor 3-1.

Gol dari Persik Kediri dicetak oleh Yohanes Pahabol (26'), dan brace Flavio Silva (46'),(54').

Sedangkan gol hiburan Persita Tangerang dicetak oleh Ramiro Fergonzi pada menit 60 melalui titik penalti.

Kemenangan tersebut membuat tim berjuluk Macan Putih tersebut meraih tujuh kemenangan secara beruntun, sekaligus membuat Persik merangkak ke posisi ke-12 dengan perolehan 38 poin.

Beralin ke duel Arema FC vs Borneo FC, laga yang digelar di Stadion PTIK Jakarta itu berakhir dengan skor 0-0.