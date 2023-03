Kode dari FIFA dan PSSI, Selain Dihapus di Situs FIFA, Lagu 'Glorious' Juga Dihapus Twitter PSSI

TRIBUNNEWS.COM- Kode keras dari FIFA dan PSSI bahwa Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia.

Situs FIFA mendadak menghapus artikel dan cuplikan video teaser Lagu Resmi Piala Dunia U-20 Indonesia.

Selain itu, akun Twitter resmi PSSI juga ikut menghapus postingan cuplikan video teaser Lagu Resmi Piala Dunia U-20 Indonesia.

Sebelumnya, akun Twitter PSSI yang sudah centang biru menuliskan postingan terkait lagu resmi Piala Dunia U20.

"The Official U20 WC Song preview is here, Wacth a clip from the 'Glorius' music video by WEIRDGENIUS_ and imlyodra, initiaranadini, and zivamagnolyeah below" tulis PSSI di akun Twitternya yang melampirkan video teaser lagu resmi Piala Dunia U20.

Namun postingan Twitter itu telah tiada setelah PSSI menghapusnya.

Tanda-tanda Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia makin jelas setelah Teaser Lagu resmi Piala Dunia U-20 pun dihapus dari situs FIFA.

Sebelumnya, FIFA mengumumkan Lagu berjudul 'Glorious' telah terpilih sebagai lagu resmi Piala Dunia U-20 FIFA 2023 di Indonesia, badan sepak bola FIFA mengumumkan pada hari Jumat (24/3/2023).

Namun setelah perkembangan terkini, Lagu tersebut telah dihapus dari situs FIFA.

Sehingga saat akan membuka link situs itu hanya ada tulisan permintaan maaf.

"OOOPS... WE'RE SORRY!

THIS PAGE CANNOT BE FOUND