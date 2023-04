Hasil AS Roma vs Sampdoria 3-0 Liga Italia, Dybala cs Menang Banyak Lawan 10 Pemain

Alberto PIZZOLI / AFP

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (bakc) merayakan gol pertama timnya bersama rekan-rekan setimnya dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Empoli dan As Roma di stadion Carlo Castellani di Empoli, pada 12 September 2022. AS Roma sukses mengemas hasil sempurna lawan Sampdoria dalam laga lanjutan Liga Italia dengan skor 3-0, Dybala menang lawan 10 pemain