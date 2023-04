Kabar Duka - Ayahanda Osvaldo Haay Meninggal Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Kabar duka datang dari pemain Persija Jakarta, Osvaldo Haay.

Osvaldo Haay mengabarkan telah kehilangan sang ayahnda tercinta, Edison Sebastian Haay.

Kabar Edison Haay meninggal dunia dibagikan Osvaldo Haay melalui akun Instagram @valdo_haay pada Senin (3/4/2023) dini hari.

"My hero and my heaven in love. FOREVER," tulis @valdo_haay sambil mengunggah momen bersama sang ayah.

Akun Valdo Haay juga mengganti foto profil dengan potret almarhum Edison Haay.

Manajemen Persija Jakarta ikut mengucapkan duka cita melalui akun Instagram @persija.

"Keluarga Persija Jakarta turut merasakan duka cita terdalam atas berpulangnya Edison Sebastian Haay, ayahanda dari Osvaldo Haay

Sejenak mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan."

Ayah Osvaldo Haay, merupakan asli Papua sedangkan sang ibunda Buanitawati berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur.

Sebelumnya dikabarkan jika orang tua Osvaldo Haay kini menetap di Jayapura.

Jauh dari orang tua, Osvaldo Haay kerap meluangkan waktu untuk menghubungi kedua orang tuanya untuk mengobati rasa rindu.

"Saya tetap komunikasi dengan orang tua di Jayapura melalui telepon dan juga video call. Tentunya sebagai anak ingin tahu bagaimana kabar mereka di sana," ujar Osvaldo, dikutip dari situs resmi Persija.

Osvaldo Haay unggah momen bersama sang ayah, kabarkan Edison Haay meninggal dunia

Masih dalam laman yang sama, Osvaldo Haay mengaku sangat dekat dengan orang tuanya.

Bahkan pemain berusia 24 tahun tersebut mengaku selalu mengkomunikasikan semua keputusan kariernya dengan orang tua, khususnya sang ayah.