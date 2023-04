Saingan Baru Julian Nagelsmann dan Luis Enrique, Chelsea Ingin Reuni dengan The Special One

TRIBUNNEWS.COM - Chelsea bisa bereuni dengan Jose Mourinho setelah Todd Boehly menjadikannya sebagai salah satu kandidat suksesor Graham Potter.

Berdasarkan laporan dari media Spanyol, Revelo via Four Four Two, diketahui jika bos Chelsea, Todd Boehly, telah menjalin kontak dengan Jose Mourinho.

The Special One diharapkan bisa bergabung dari AS Roma ke klub London Barat itu pada musim panas nanti.

Ini berarti Julian Nagelsmann dan Luis Enrique yang dikabarkan juga menjadi kandidat pelatih permanen, telah memperoleh pesaing baru.

Seperti yang diketahui, Jose Mourinho merupakan sosok pelatih yang pernah menangani Chelsea selama dua periode.

Pertama, juru taktik asal Portugal itu menangani The Blues dari 2004 hingga 2007 silam.

Pada periode itu, ia sukses mempersembahkan berbagai trofi, termasuk dua trofi Liga Inggris.

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho bereaksi selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Atalanta Bergamo pada 18 September 2022 di stadion Olimpiade di Roma. (Andreas SOLARO / AFP)

Kemudian periode kedua terjadi pada 2013 dan 2015.

Kala itu, Mourinho kembali memberikan gelar Liga Inggris untuk Cesar Azpilicueta dkk pada musim 2014/2015.

Pasca-ditendang oleh mantan klubnya itu, ia kemudian sempat mencicipi kursi kepelatihan di Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Sebelum akhirnya hijrah ke Liga Italia dengan menukangi AS Roma.

Bersama Giallorossi, Mourinho bisa dibilang cukup sukses dengan membawa pulang trofi Liga Konferensi Eropa pada musim lalu.

Sementara itu, pada musim ini ia membawa timnya bersaing untuk masuk ke empat besar Liga Italia.

Pelatih kepala Roma asal Portugal Jose Mourinho (kiri) berbicara kepada gelandang Roma asal Prancis Jordan Veretout selama pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Liga Konferensi UEFA antara AS Roma dan Leicester City di Stadion Olimpiade di Roma, pada 5 Mei 2022. (Isabella BONOTTO / AFP)

Dengan kemampuannya itu, The Special One digadang-gadang bisa kembali membuktikan kualitasnya di Liga Inggris.