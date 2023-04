Liga Italia - Balotelli Kirim Kode Pengen Gabung ke Napoli, Osimhen Siap Sambut Kedatangannya

TRIBUNNEWS.C0M - Victor Osimhen menyatakan dirinya siap menyambut Mario Baletelli jika striker yang kerap dicap bengal tersebut ingin bergabung ke Napoli.

Balotelli saat ini bermain untuk tim di Liga Swiss, FC Sion. Pemain 32 tahun ini telah mencetak lima gol dari 15 penampilannya.

Pemain berjuluk Super Mario ini terakhir kali bermain di Liga Italia yakni pada 2020 bersama Monza di Serie B, setelah satu musim bermain untuk Brescia di Serie A.

Victor Osimhen akan mendukung Balotelli jika pemain yang terkenal dengan selebrasi 'Why Always Me?' ini ingin kembali ke Serie A.

Baca juga: Klasemen Liga Italia: Napoli Makin Menjadi, Inter Milan dan AC Milan Kehabisan Bensin

Beberapa waktu lalu, seorang fans berkomentar di postingan Instagram story Balotelli dan menginginkan Balo bermain ke Napoli.

Awalnya Balotelli memasang kotak 'Ajukan saya pertanyaan' di Instagramnya. Seorang fans lalu berkomentar dengan menulis 'Saya ingin melihat anda di Naples'.

Balo pun meneruskan komentar tersebut ke Osimhen dan meminta pendapatnya terkait hal ini.

“@victorosimhen9, bagaimana menurutmu?” tulis Balotelli.

Striker Nigeria itu tak butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Penyerang 24 tahun ini menyatakan Balotelli akan selalu diterima untuk bermain di Napoli.

"Anda selalu diterima di Naples," balas Osimhen, seperti dikutip dari Goal International.

Victor Osimhen menyatakan dirinya siap menyambut Mario Baletelli jika striker yang dicap bengal tersebut mau bergabung ke Napoli.

Baca juga: Rajin Bikin Gol untuk Napoli, Rekening Victor Osimhen Ikut Bertambah Gendut

Bergabung dengan Napoli memang menjadi impian dari Mario Baletelli sejak dulu.

Saat masih membela Adana Demirspor pada 2022 lalu, Super Mario pernah bermain melawan Napoli dalam laga uji coba.

Saat itulah Balotelli mengungkapkan minatnya untuk bermain di Napoli. Namun hal itu menurutnya akan sulit terwujud karena sang presiden Napoli tidak penah menginginkannya.

"Saya selalu mengatakan bahwa itu akan menjadi mimpi bagi saya untuk bermain di Napoli. Sayangnya, saya sangat menghormati [Aurelio] De Laurentiis, tapi saya pikir dia tidak pernah menginginkannya dan itulah mengapa saya tidak pernah datang ke Naples," ujar Balotelli kepada Sky Sports Italia diikutip Football Italia kala itu.

Setahun berselang, rupanya Balotelli masih berhasrat untuk bermain di Napoli meski peluangnya sangat kecil.

Namun jika itu benar-benar terjadi, pasangan Balotelli-Osimhen jelas akan menjadi mimpi buruk bagi para bek yang mereka hadapi.

Osimhen saat ini telah tampil sensasional untuk Napoli dengan mencetak 25 gol dalam 29 penampilan musim ini, memimpin daftar top skor Liga Italia dengan 21 gol.

Pemain berkebangsaan Prancis berdarah Ghana, Mario Balotelli, beberapa kali mendapat keputusan kontroversial dari wasit. Peristiwa yang terbaru terjadi di laga Liga Prancis antara FC Lorient menjamu Nice, Minggu (19/2/2017). (Vbet News)

(Tribunnews.com/Tio)