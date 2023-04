10 Daftar Pelatih Sepak Bola dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Nomor 2 dan 3 Pelatih Klub Liga Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar pelatih sepak bola dengan gaji tertinggi di dunia.

Tengah santer diberitakan pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mendapat tawaran untuk melatih Timnas Arab Saudi.

Bahkan gaji yang ditawarkan tak main-main, jumlahnya hampir Rp 2 triliun, atau 120 juta Euro selama dua musim.

Jika hal itu terjadi, Mourinho akan mendapat gaji 60 juta Euro setahun atau 5 juta Euro per bulan.

Dikonversi ke rupiah, gaji The Special One Rp 81 miliar per bulan, jumlah ini merupakan gaji tertinggi dalam sejarah pelatih di dunia.

Lantas siapa pelatih saat ini yang memiliki jumlah gaji tertinggi?

Daftar pelatih dengan gaji tertinggi didominasi oleh pelatih dari Liga Inggris.

Namun, gaji tertinggi untuk saat ini dipegang oleh pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone.

Kemudian menguntit Diego Simeone adalah pelatih Manchester City, Pep Guardiola sekaligus sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Liga Premier.

Berdasarkan laporan L'Equipe dikutip dari Mirror, gaji bulanan bos Atletico Madrid sebesar 2,83 juta Euro atau Rp 45 miliar sebelum dipotong pajak.

Dalam setahun, Simeone mendapat gaji kotor sebesar 29,8 juta Pounds atau Rp 551 miliar.

Pelatih Atletico Madrid Argentina Diego Simeone berbicara dengan pelatih Real Madrid Italia Carlo Ancelotti (kanan) sebelum pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Real Madrid CF dan Club Atletico de Madrid di stadion Santiago Bernabeu di Madrid, pada 25 Februari 2023. OSCAR DEL POZO (OSCAR DEL POZO / AFP)

Sementara, Guardiola mendapat gaji 1,87 juta Euro atau senilai Rp 30 miliar.

Pelatih Kevin de Bryune cs ini mendapat 22,44 juta Euro atau Rp 364 miliar dalam setahun.

Berikutnya masuk dalam daftar gaji pelatih terbanyak adalah pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, diikuti eks pelatih Chelsea Graham Potter.