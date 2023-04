Feyenord vs AS Roma: Paulo Dybala Tebar Bahaya, Live on Video Kamis 13 April Pukul 23.45 WB

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (Tengah) merayakan gol kedua dengan rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Fiorentina pada 15 Januari 2023 di stadion Olimpiade di Roma. Vincenzo PINTO / AFP

TRIBUNNEWS.COM- Mantan pelatih AS Roma, Fabio Capello menjagokan Giallorossi sebagai kampiun Liga Europa musim ini.

Menurutnya, skuat AS Roma asuhan Jose Mourinho ini punya potensi untuk menyulitkan semua lawan di kompetisi kasta kedua Eropa tersebut.

“Mereka bisa memenangkan Liga Europa jika mereka menginginkannya. Sebab, mereka adalah tim yang rendah hati, yang selalu menaruh perhatian ekstra di setiap pertandingan” kata Capello kepada Il Messaggero menyoroti duel AS Roma kontra tuan rumah Feyenord dalam leg pertama perempatfinal Liga Europa di Stadion Feyenoord, Rotterdam, Belanda, Kamis (13/4) dini hari.

"Mereka penuh perhatian dan hati-hati ketika datang ke setiap detail kecil. Dan di lini depan mereka punya Paulo Dybala, pesepak bola yang luar biasa," tutur pelatih asal Italia tersebut.

“Dybala memiliki teknik, melimpah dengan ide, dia tidak takut mengambil risiko. Dia juga memiliki kemampuan hebat untuk melepaskan tembakan dari manapun di lapangan. Setiap kali dia menembak ke arah gawang lawan, Anda sudah tahu bahwa dia tidak melakukannya hanya untuk melakukannya, itu pasti akan menjadi bahaya bagi tim lawan,” kata Capello.

Pria berusia 76 tahun yang kini jadi pengamat bola ini juga mengulas strategi Jose Mourinho yang masih setia dengan gaya bertahannya.

“Kami tahu Mourinho, dalam karirnya dia selalu memperhatikan fase pertahanan dan dia menegaskannya lagi musim ini. Begitu dia memimpin, akan sangat sulit bagi siapa pun untuk mengejarnya," ujar Capello.

Mourinho saat ini telah dikaitkan dengan kembalinya ke klub lamanya seperti Chelsea, dan Real Madrid. Jelas, itu akan menjadi perkembangan yang menarik.

Namun, The Special One saat ini sedang fokus untuk memenangkan trofi Eropa lainnya bersama Roma. Ini akan jadi pengingat kepada dunia, dirinya tetap manajer mumpuni yang layak dapat juluk The Special One.

Giallorossi lolos ke perempatfinal setelah mengalahkan Real Sociedad dengan skor agregat 2-0. Di Serie A, mereka sedang menggeliat kembali dengan mengemas kemenangan clean sheet di dua laga terakhir, setelah sebelumnya kalah dua kali beruntun.

Tim "Serigala dari ibu kota" ini sekarang berada di peringkat tiga klasemen sementara Serie A dengan 53 poin dari 29 laga.

Masih bersaing seru dalam perebutan jatah Liga Champions dengan AC Milan, dan Inter Milan di peringkat empat, dan lima dengan masing-masing berselisih satu, dan dua poin.

Di sisi lain, Feyenoord sedang berada di puncak kejayaan. Mereka berada di puncak Liga Eredisie Belanda dengan unggul delapan poin dari Ajax.

Pelatih Arne Slot pun kini diincar banyak klub seperti Tottenham Hotspur, dan Leeds United setelah membawa Feyenoord jadi tim yang disegani.