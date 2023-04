Hasil Feyenoord vs AS Roma Liga Eropa, Giallorossi Apes, Kalah Tipis 1-0 dan 2 Pilar Cedera

MAURICE VAN / ANP / AFP

Hasil Liga Eropa babak perempat final leg pertama, laga Feyenoord vs AS Roma berakhir dengan skor 1-0, Jumat (14/4/2023) dini hari WIB. - Gelandang Belanda Feyenoord Mats Wieffer (Tengah) berebut bola dengan penyerang AS Roma asal Italia Stephan El Shaarawy (kanan) selama pertandingan sepak bola perempat final leg pertama Liga Eropa UEFA antara Feyenoord dan AS Roma di Feyenoord Stadion de Kuip di Rotterdam, pada 13 April, 2023.