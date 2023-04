Jonathan Bustos Bantah Ada Negosiasi dengan Persija, The Jak Mulai Bujuk Karim Rossi

TRIBUNNEWS.COM - Persija Jakarta saat ini tengah gencar mencari ramuan lini depan untuk hadapi Liga Indonesia musim depan.

Persija Jakarta dikabarkan tak minat lagi menggunakan jasa Hanno dan Krmencik.

Lalu muncul nama-nama yang dikaitkan tengah dihubungi pihak Persija Jakarta.

Termasuk Jonathan Bustos, gelandang serang Borneo FC.

Isu tersebut tersebar hingga Instagram @jonathanezequielbustos94 dipenuhi penggemar Persija Jakarta.

Banyak warganet yang mengucapkan salam selamat datang ke Jakarta.

Namun pada hari ini, Senin (17/4/2023) Bustos ternyata membantah kabar tersebut.

Secara terang-terangan, pemain berusia 28 tahun tersebut menyebut tidak pernah dihubungi Persija Jakarta.

"I want to clarify to people who ask me about Persija.

I dint receive any contact from tehe club.

Thanks," tulis akun jonathanezequielbustos94.

(Saya ingin mengklarifikasi kepada orang-orang yang bertanya kepada saya tentang Persija. Saya tidak menerima kontak apa pun dari klub. Terima kasih)

Jonathan Bustos bantah ada komunikasi dengan Persija

Setelah rumor tersebut terbantahkan, giliran striker Dewa United, Karim Rossi yang digeruduk warganet untuk gabung bersama skuad Macan Kemayoran.

Karim Rossi memang seperti melemparkan kode bakal meninggalkan Dewa United.