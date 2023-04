Setelah Akbar Arjunsyah, Persija Jakarta Resmi Kenalkan Rizky Ridho

TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi Liga 1 2022/2023 baru usai, Persija Jakarta langsung tancap gas kenalkan pilar anyar.

Pada hari yang sama, Senin (17/4/2023) Persija telah mengenalkan dua pemain baru untuk menghadapi Liga Indonesia musim depan.

Pertama, Akbar Arjunsyah yang didatangkan dari Gresik United.

Kini Persija Jakarta resmi memperkenalkan Rizky Ridho, rekrutan dari Persebaya Surabaya.

Akun @persija memperlihatkan cinematic buaya yang mulai muncul ke permukaan.

Dan nampak wajah Rizky Ridho yang muncul.

"He is here," tulis @persija untuk menyambut pemain langganan Timnas Indonesia tersebut.

Rizky Ridho memang telah habis kontrak bersama Persebaya per 31 Maret 2023 lalu.

Di tanggal yang sama, Rizky Ridho langsung berpamitan pada skuad Bajul Ijo.

Setelah moment berpamitan tersebut, Rizky Ridho kerap disangkutpautkan dengan Macan Kemayoran.

Sebelumnya, Akbar Arjuansyah yang pertama kali dikenalkan Persija Jakarta hari ini, Senin (17/4/2023) siang.

"Done Deal. Welcome to Persija, Akbar Arjunsyah," tulis akun Persija.

Info bergabungnya Akbar dengan Persija sejatinya bukanlah hal baru.

Hal itu sudah diketahui sejak seleksi pemain Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023.