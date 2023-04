Luke Steele Punya Cerita Menarik Soal Wanitanya Cristiano Ronaldo 

TRIBUNNEWS.COM, MANCHESTER - Mantan kiper Manchester United telah menceritakan kisah 'mencuri' si gadis Cristiano Ronaldo di sebuah pesta Natal setelah memperkenalkannya sebagai "pemain cadangan".

Luke Steele, yang gagal tampil di tim utama Manchester United selama empat tahun antara 2002 dan 2006, bermain bersama Cristiano Ronaldo selama tiga musim sebelum bergabung dengan West Brom.

Bertahun-tahun kemudian dan mantan kiper Barnsley, Bristol City, dan Panathinaikos itu berbicara kepada podcast YouTube Under The Cosh tentang waktunya di Old Trafford.

Pria berusia 38 tahun itu juga menceritakan kisah ketika dia, dengan kata-katanya sendiri, 'menculik' seorang gadis darinya saat keluar malam.

Luke Steele berkata: "Saya mencopot burung darinya [Ronaldo]. Itu pada Natal yang benar-benar dilakukan di ruang tamu lantai atas di Manchester. Dia tidak dalam kondisi terbaiknya tetapi dia bermain di tim utama jadi beri dia pujian.

"Saya memenangkan Youth Cup dan dia dibeli seharga 13 Juta Pound jadi itu juga head-to-head.

"Untungnya, gadis itu tidak tahu terlalu banyak tentang sepak bola [jadi] dia mungkin merasa dia ketinggalan. Dia mungkin memutarbalikkan cerita dan mengatakan dia bersamanya.

"Sejujurnya, saya ingat dia pergi di antara keduanya pada malam hari dan dia secara khusus bertanya kepada saya, 'Siapa Cristiano itu?' Dan saya hanya berkata, 'Eh, dia salah satu pemain ressie [cadangan]'.

"Tapi saya ingat setelah bersamanya - saya benar-benar berkencan dengannya selama beberapa bulan setelah itu. Saya ingat dia benar-benar menekankan fakta bahwa dia bukan pemain cadangan dan dia adalah pemain utama."

Dalam obrolan Under The Cosh itu, Luke Steele juga mengklaim bahwa dua mantan rekan setimnya di Manchester United memiliki trik untuk menghindari Roy Keane dalam latihan, ketika pemain asal Irlandia itu menjadi kapten klub.

Saat itu [musim 05/06], Sir Alex Ferguson memiliki tiga penjaga gawang: Edwin Van Der Sar, Tim Howard dan Luke yang disebutkan di atas.

Dan menurut Steele, dua saingan posisinya takut menabrak Keane di fasilitas pelatihan Carrington.

"Ketika saya nomor tiga, ada saya, Tim Howard, dan van der Sar."

"Dan Tony Coton, pelatih kiper, ketika kami pergi untuk melakukan pertandingan, dia berkata kepada saya suatu hari dia berkata 'pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda selalu berada di pihak Roy Keane?', Dan saya seperti oh tidak juga."