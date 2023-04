Rekap Hasil Liga Eropa Tadi Malam: AS Roma Susul Juventus ke Semifinal, Sevilla Permalukan MU

Para pemain melompat saat Ivan Rakitic (Tengah) melakukan tendangan bebas. Rekap hasil Liga Eropa tadi malam diwarnai kelolosan AS Roma hingga Juventus ke Semifinal, sedangkan Sevilla sukses mempermalukan MU 3-0.

TRIBUNNEWS.COM - Simak rekap hasil Liga Eropa yang telah merampungkan 4 pertandingan leg kedua Perempat Final, Jumat (21/4/2023) dini hari WIB.

Total ada 4 tim yang lolos ke Semifinal Liga Eropa yakni Juventus, AS Roma, Sevilla dan Bayer Leverkusen.

Nantinya pada babak Semifinal Liga Eropa akan mempertemukan Juventus vs Sevilla dan Bayer Leverkusen vs AS Roma.

Jadwal Semifinal Liga Eropa dimulai dengan leg pertama 11 Mei 2023, dan leg kedua 18 Mei 2023.

Gelandang Sporting Lisbon Hidemasa Morita (Kiri) bersaing dengan pemain Juventus Manuel Locatelli selama pertandingan sepak bola leg kedua perempat final liga Eropa UEFA di stadion Jose Alvalade, pada 20 April 2023. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Rekap Hasil Liga Eropa Tadi Malam

Sevilla 3-0 Manchester United

[Youssef En Nesyri 8' 81', Loic Balde 47'], agregat 5-2

Sporting CP 1-1 Juventus

[Adrien Rabiot 9', Marcus Edwards 20'], agregat 1-2

Royale Union SG 1-4 Bayer Leverkusen

[Casper Terho 65' | Moussa Diaby 2' Mitchel Bakker 38', Jeremie Frimpong 61', Adam Hlozek 79'], agregat 2-5

AS Roma 4-1 Feyenoord

[Leonardo Spinazzola 60' Paulo Dybala 89' El Shaarawy 101', Lorenzo Pellegrini 109' | Igor Paixao 80'] agregat 4-2

Gelandang Sevilla Nemanja Gudelj (kedua kiri) dan Lucas Ocampos (ketiga kiri) berebut bola dengan gelandang Manchester United Marcel Sabitzer (tengah), Diogo Dalot (kedua kanan) David de Gea (kanan) selama pertandingan sepak bola leg kedua perempat final Liga Eropa UEFA di stadion Ramon Sanchez-Pizjuan, pada 20 April 2023. (JORGE GUERRERO / AFP)

Kompak Blunder