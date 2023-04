Setelah Cetak Gol Perdana di KMSK Deinze, Netizen Malah Minta Marselino Tak Ikut SEA Games 2023

TRIBUNNEWS.COM - Setelah mencetak gol perdana di KMSK Deinze, Marselino malah diminta agar tak ikut SEA Games 2023.

Marselino Ferdinand mencetak gol pertama untuk KMSK Deinze dan mengantarkan tim menang 3-1 saat melawan Excelsior Virton, Sabtu (22/4/2023) kemarin.

Gol pertama Marselino untuk KMSK Deinze ini disambut baik oleh pihak klub dan juga fansnya di Indonesia.

KMSK Deinze mengunggah beberapa aksi Marselino saat mencetak gol perdananya di tim kasta kedua Belgia itu.

"Good morning to all our Indonesia fans," tulis KMSK Deinze di akun Instagramnya.

Apiknya penampilan Marselino ini tentu menjadi kabar baik karena bisa meningkatkan mental Marselino, terlebih menatap ajang SEA Games 2023 yang akan digelar mulai akhir bulan nanti.

"Kelas kali kakak Lino," tulis seorang warganet.

"Memamg bocah terbaik @marselinoferdinan10, makin gacorrr baby alien," tulis warganet lainnya.

Namun demikian, tak sedikit komentar dari warganet yang justru ingin agar Marselino tak ikut bermain di Sea Games bersama Timnas U22 Indonesia.

Mereka khawatir, jika Marselino ikut tampil di SEA Games justru akan mendatangkan malapetaka bagi mantan pemain Persebaya itu.

Warganet takut penampilan apik Marselino justru menyebabkan ia menjadi sasaran lawan untuk melukai atau membuat cedera.

Lebih lanjut, mereka mencontohkan wonderkid lain dari Asia Tenggara yang tak lain adalah rekan setim Marselino, yakni Ilham Fandi dari Singapura, yang juga mengalami cedera saat bermain di turnamen yang bukan kalender FIFA seperti AFF.

"Sudah banyak korban wonderkid yg cedera di SEA Games, kami sayang marselino jadi mending di club saja,"

"Turnamen asean seperti SEAgames dan AFF bukan agenda fifa tapi sering merugikan pemain, ilhan fandi juga cedera di aff, mending lepas marselino kalo agenda fifa saja selain itu mending di club," tulis seorang warganet @anggilankuneng*