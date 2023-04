Transfer Gila-gilaan Persija Jakarta: Ramadhan Sananta Belum Beres, El Shaarawy Jadi Target Baru

Alberto PIZZOLI / AFP

Update transfer pemain Persija Jakarta, Ramadhan Sananta belum beres kini Macan Kemayoran dikabarkan mengincar winger AS Roma, Stephan El Shaarawy. Penyerang AS Roma asal Italia Stephan El Shaarawy melakukan selebrasi setelah mencetak gol pembuka pada pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Eropa UEFA antara AS Roma dan Real Sociedad, pada 9 Maret 2023 di stadion Olimpiade di Roma. Alberto PIZZOLI / AFP