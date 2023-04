Daftar Pemain Incaran Zinedine Zidane yang On the Way Kembali Latih Real Madrid: Salah Hingga Theo

Daftar Pemain Incaran Zinedine Zidane yang On The Way Kembali Latih Real Madrid

TRIBUNNEWS.COM - Kabar kembalinya Zinedine Zidane ke Santiago Bernabeu untuk kembali menjadi pelatih Real Madrid, makin santer terdengar.

Laporan terbaru bahkan menyebut, Zinedine Zidane sudah punya daftar pemain incaran termasuk Mohamed Salah dari Liverpool, jika dia kembali ke Real Madrid sebagai nahkoda Los Galacticos.

Kabar yang dilansir El Nacional, presiden Real Madrid, Florentino Perez, tengah mempertimbangkan periode ketiga untuk 'Zizou' sebagai pelatih.

Zidane masuk dalam pertimbangan lantaran Mauricio Pochettino sepertinya akan pergi ke Chelsea.

Adapun kontrak pelatih Real Madrid saat ini, Carlo Ancelotti, akan habis pada akhir musim depan. Pun, Don Carlo potensial pergi pada akhir musim ini untuk menjadi pelatih Timnas Brasil.

Laporan itu menyebut, jika Zinedine Zidane kembali ke Santiago Bernabeu, pria asal Prancis itu ingin mendatangkan tiga pemain untuk memperkuat kedalaman dan kualitas skuat.

Di antara nama-nama itu adalah Theo Hernandez dari AC Milan.

Bek Prancis Theo Hernandez merayakan gol pertama timnya saat pertandingan sepak bola semifinal Piala Dunia Qatar 2022 antara Prancis dan Maroko di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 14 Desember 2022. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (AFP/FRANCK FIFE)

Theo dianggap tepat untuk mengisi posisi Ferland Mendy yang terus kehilangan kepercayaan di skuad Real Madrid.

Madrid ingin mengontrak Theo Hernandez untuk menambah kualitas di sisi kiri.

Sebagai catatan, Real Madrid sudah mengamankan jasa Fran Garcia dari Rayo Vallecano untuk musim depan.

Nama kedua yang masuk daftar pemain incaran Zinedine Zidane adalah penyerang Liverpool, Mohamed Salah.

Pemain Liverpool Mohamed Salah, satu diantara sejumlah pemain Muslim di Liga Inggris yang tetap berpuasa selama Ramadan. (Mirror)

Pemain Timnas Mesir ini dilaporkan mulai kehilangan kepercayaan dalam proyek pelatih Juergen Klopp di Anfield.

Pelatih asal Jerman itu disebutkan menginginkan perubahan di lini depan The Reds.