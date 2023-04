Liga Italia: Tampilan Baru AS Roma saat Hadapi AC Milan, Armada Jose Mourinho Coret Sponsor Utama

Filippo MONTEFORTE / AFP

Bek AS Roma Gianluca Mancini merayakan setelah membuka skor selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Juventus pada 5 Maret 2023 di stadion Olimpiade di Roma. AS Roma tak akan memasang nama sponsor utama mereka di jersey tim saat menghadapi AC Milan, Sabtu (29/4/2023).