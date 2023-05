Chelsea Muncul di Depan Pintu, Jose Mourinho Langsung Colek Pemilik AS Roma

OZAN KOSE / AFP

Pelatih AS Roma Jose Mourinho dan staf pelatih merayakan setelah memenangkan pertandingan sepak bola final Liga Eropa UEFA antara AS Roma dan Feyenoord di Stadion Air Albania di Tirana pada 25 Mei 2022. Jose Mourinho ingin mendapatkan kejelasan terlebih dahulu dari pemilik AS Roma saat Chelsea menggodanya untuk kembali ke Stamford Bridge.