Newcastle vs Arsenal: Laga Berbeda, Live ON Vidio Minggu 7 Mei Pukul 22:30 WIB

TRIBUNNEWS.COM- Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak akan menjadikan kekalahan Arsenal dari Newcastle musim lalu sebagai motivasi ketika The Gunners sedang mengejar gelar juara Liga Premier.

Arsenal akan bertandang ke kandang Newcastle pada laga liga Premier pekan Ke-35 di Stadion St. James Park pada Minggu (7/5) Pukul 22:30 WIB.

Arsenal bisa terpaut empat poin dari pemuncak klasemen saat ini Manchester City pada saat mereka memulai laga melawan Newcastle, dengan The Magpies sedang berusaha keras untuk bisa finis di tempat ketiga.

Menurut Arteta, pertandingan musim lalu adalah laga yang berbeda dengan laga musim ini.

Saat itu, Arsenal kalah 0-2 dari Newcastle sehingga, secara efektif mengakhiri harapan The Gunners pada musim lalu untuk bisa lolos ke Liga Champions.

Arteta, seperti yang diperlihatkan dalam film dokumenter Amazon "All or Nothing: Arsenal" tidak berencana menggunakan pertandingan itu sebagai inspirasi timnya untuk balas dendam pada akhir pekan ini.

“Ini pertandingan yang sangat berbeda,” kata Arteta pada konferensi pers prapertandingan pada hari Jumat dikutip dari AFP.

"Pemain yang berbeda, permainan yang berbeda. Kami harus bermain lebih baik dari tahun lalu itu pasti karena kami tahu di kandang, mereka sangat bagus," kata Arteta.

"Saya pikir tidak ada terlalu banyak motivasi dari sana. Ada banyak hal yang harus kami lakukan lebih baik dari hari itu. Kelompok pemain dan cara mereka bermain di sana berbeda."

Manajer asal Spanyol itu menambahkan masih ada peluang di luar bek William Saliba bisa tampil di empat pertandingan terakhir meskipun cedera punggung membuatnya absen dari pertandingan melawan Newcastle.

Saliba telah melewatkan tujuh pertandingan terakhir karena Arsenal tersendat dalam mengejar gelar menyusul rentetan satu kemenangan dari lima pertandingan.

The Gunners selalu kebobolan di setiap pertandingan saat Saliba absen karena masalah punggung.

Arteta mengatakan pekan lalu pemulihan Saliba memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

"Tidak banyak kemajuan," katanya pada Jumat ketika ditanya tentang perkembangan kebugaran Saliba.