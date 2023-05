Jadwal Semifinal Liga Eropa Malam Ini, Dongeng Indah Mourinho Bawa AS Roma ke Final

Pelatih kepala Roma Portugal Jose Mourinho dan staf pelatih merayakan setelah memenangkan pertandingan sepak bola final Liga Eropa UEFA antara AS Roma dan Feyenoord di Stadion Air Albania di Tirana pada 25 Mei 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal semifinal Liga Eropa yang akan memainkan leg kedua antara Bayer Leverkusen vs AS Roma dan Sevilla vs Juventus, Jumat (19/5/2023) dinihari WIB.

Khusus laga Bayer Leverkusen vs AS Roma, duel tersebut akan menjadi momen spesial bagi Jose Mourinho.

Jose Mourinho seakan memiliki kesempatan untuk kembali melanjutkan dongeng indahnya bersama AS Roma.

AS Roma punya keuntungan lantaran unggul agregat skor satu gol atas Bayer Leverkusen pada leg pertama.

Artinya AS Roma hanya perlu bermain imbang saja saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen, dinihari nanti.

Gelandang AS Roma, Nicolo Zaniolo (tengah) merayakan kemenangan 3-1 atas Ludogorets selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Eropa UEFA di Olimpico Stadium, pada 3 November 2022. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Hasil imbang sudah cukup bagi AS Roma untuk mengamankan tiket final Liga Eropa musim ini.

Seandainya AS Roma benar-benar mampu merebut tiket final Liga Eropa, jelas itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Mourinho.

Untuk kedua kalinya, Mourinho akan kembali mendampingi timnya tampil di final Liga Eropa.

Sebelumnya, Mourinho pernah merasakan momen tersebut saat mengantarkan Manchester United menjuarai Liga Eropa tahun 2017 silam.

Tak hanya itu saja, kesempatan untuk memenangkan gelar Liga Eropa jelas tak ingin dilewatkan Mourinho.

Hal ini mengingat gelar Liga Eropa akan semakin mengharumkan kisah dongeng indah Mourinho bersama AS Roma.

Sejak ditunjuk melatih AS Roma pada musim lalu, Mourinho langsung memperlihatkan sentuhan ajaibnya.

Mourinho secara brilian sukses mempersembahkan gelar UEFA Conference League pada musim perdananya di AS Roma.

Kesuksesan Mourinho sepertinya berlanjut pada musim penuh keduanya bersama AS Roma.