Hasil Liga Inggris Liverpool vs Aston Villa: Tanpa Shot on Goal, The Reds Kalah di Anfield Babak I

Hasil Liga Inggris Liverpool vs Aston Villa: Tanpa Shoy on Goal, The Reds Tertinggal di Anfield Babak I

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Liga Inggris, Liverpool tertinggal 0-1 dari Aston Villa pada babak pertama laga Liga Inggris di Stadion Anfield, Sabtu (20/5/2023) malam WIB.

Gol datang dari tandukan Jacob Ramsey pada menit ke-26.

Gol tersebut datang setelah Ollie Watkins gagal menuntaskan penalti lima menit sebelumnya.

The Reds menyudahi babak pertama di Anfield tanpa satu pun tembakan tepat sasaran untuk kali pertama di bawah asuhan Juergen Klopp.

Baca juga: Link Live Streaming Bournemouth Vs Man United Pukul 21.00 WIB: MU Diuber Liverpool

Liverpool masuk ke laga ini untuk mengejar rival besar mereka, Manchester United, menuju posisi Liga Champions.

The Reds sebenarnya terpaut 12 poin di belakang Setan Merah pada awal April.

Namun, Jordan Henderson cs tancap gas.

Man United sendiri tersendat dengan hanya satu kemenangan dari tiga laga terakhir.

Susunan LINE UP

AFP Photo SELEBRASI- Pelatih Liverpool, Juergen Klopp merayakan kemenangan timnya 2-0 atas Inter Milan dalam leg ke-1 16 besar Liga Champions di San Siro, Milan, Kamis (17/2) dini hari (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Pelatih Juergen Klopp menurunkan line up sama dengan tim yang menang di Leicester City.

Partai ini juga akan menjadi laga terakhir di Anfield bagi Roberto Firmino dan James Milner, yang duduk di bangku cadangan.

Darwin Nunez cedera kaki sementara Thiago Alcantara dan Stefan Bajcetic tak akan main lagi hingga musim depan karena cedera masing-masing.

Namun, Klopp sendiri tak akan menemani timnya dari pinggir lapangan karena ia menjalani skorsing dua laga. Pelatih asal Jerman tersebut terlihat duduk di salah satu kursi di tribune.