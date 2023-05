Ogah Kehilangan Jose Mourinho yang Ditaksir PSG, AS Roma Beri Iming-iming 2 Pemain Bintang

Nikolay DOYCHINOV / AFP

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho memberi isyarat selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Eropa UEFA antara Ludogorets Razgrad dan AS Roma di Razgrad pada 8 September 2022. AS Roma sedang berusaha untuk membujuk Jose Mourinho supaya bertahan di Liga Italia. Mereka menyodorkan 2 pemain bintang.