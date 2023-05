Jadwal Siaran Piala Dunia U20 2023 Malam Ini, Ada Timnas Prancis vs Korea Selatan Live Moji TV

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran Piala Dunia U20 2023 malam ini, yang akan menyajikan empat pertandingan.

Duel fase Grup F Piala Dunia U20 2023, akan menyajikan pertandingan Timnas Prancis vs Korea Selatan di Stadion Mendoza, Selasa (23/5/2023) pukul 01.00 WIB.

Selain itu, pertandingan grup E antara Timnas Inggris vs Tunisia juga akan digelar malam ini, pada pukul 01.00 WIB.

Keseruan Piala Dunia U20 2023 dapat disaksikan secara langsung di Moji TV, atau live streaming melalui Vidio.com.

Jadwal Piala Dunia U20 2023 Malam Ini

Selasa, 23 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Inggris vs Tunisia (Live Vidio.com)

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Korea Selatan (Live Moji TV & Vidio.com)

Pukul 04.00 WIB | Uruguay vs Irak (Live Moji TV & Vidio.com)

Pukul 04.00 WIB | Gambia vs Honduras (Live Vidio.com)

Link Live Streaming Piala Dunia U20

Keseruan gelarang Piala Dunia U20 2023 Argentina dapat disaksikan melalui link live streaming berikut.

Akses Moji TV di Sini <<<

Akses Vidio.com di Sini <<<

Berikut Rekap Hasil Piala Dunia U20 2023

Matchday 1

Minggu, 21 Mei 2023

Guatemala 0-1 Selandia Baru

Argentina 2-1 Uzbekistan

Amerika Serikat 1-0 Ekuador

Fiji 0-4 Slovakia

Senin, 22 Mei 2023

Israel 1-2 Kolombia

Senegal 0-1 Jepang

Nigeria 2-1 Rep Dominika

Italia 3-2 Brasil

Penyerang Argentina Alejo Veliz (kanan) dan bek Uzbekistan Diyorbek Ortikboyev bersaing memperebutkan bola pada pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia U-20 Argentina 2023 antara Argentina dan Uzbekistan di stadion Madre de Ciudades di Santiago del Estero, Argentina, pada 20 Mei, 2023. Gustav ORTIZ / AFP (Gustav ORTIZ / AFP)

Jadwal Lengkap Piala Dunia U20 2023

Matchday 1

Selasa, 23 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Inggris vs Tunisia

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Korea Selatan

Pukul 04.00 WIB | Uruguay vs Irak

Pukul 04.00 WIB | Gambia vs Honduras

Matchday 2

Rabu, 24 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uzbekistan vs Selandia Baru

Pukul 01.00 WIB | Amerika Serikat vs Fiji

Pukul 04.00 WIB | Argentina vs Guatemala

Pukul 04.00 WIB | Ekuador vs Slowakia

Kamis, 25 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Senegal vs Israel

Pukul 01.00 WIB | Italia vs Nigeria

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Kolombia

Pukul 04.00 WIB | Brasil vs Rep Dominika

Jumat, 26 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uruguay vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Gambia

Pukul 04.00 WIB | Irak vs Tunisia

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Honduras

Matchday 3

Sabtu, 27 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Slowakia vs Amerika Serikat

Pukul 01.00 WIB | Ekuador vs Fiji

Pukul 04.00 WIB | Uzbekistan vs Guatemala

Pukul 04.00 WIB | Selandia Baru vs Argentina

Minggu, 28 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Brasil vs Nigeria

Pukul 01.00 WIB | Rep Dominika vs Italia

Pukul 04.00 WIB | Kolombia vs Senegal

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Israel

Senin, 29 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Irak vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Tunisia vs Uruguay

Pukul 04.00 WIB | Honduras vs Prancis

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Gambia

Daftar Grup Piala Dunia U20 2023

Berikut ini adalah daftar pembagian grup Piala Dunia U20 2023 di Argentina:

Grup A

Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Selandia Baru

Grup B

Amerika Serikat, Ekuador, Fiji, Slowakia

Grup C

Senegal, Jepang, Israel, Kolombia

Grup D

Italia, Brasil, Nigeria, Republik Dominika

Grup E

Uruguay, Irak, Inggris, Tunisia

Grup F

Prancis, Korea Selatan, Gambia, Honduras

