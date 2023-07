Buro Happold: Kami Hanya Diminta Membuat Panduan Desain, Bukan Mendesain JIS

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) saat ini terus bergulir, hingga akhirnya membuat Buro Happold buka suara.

Perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultansi asal Inggris ini mengklarifikasi kontribusinya terhadap proyek tersebut.

Saat ini polemik mengenai konstruksi JIS memang masih diperdebatkan, karena stadion itu dianggap tidak sesuai dengan standar FIFA untuk menggelar ajang sepakbola Piala Dunia U-20 2023.

JIS pun diminta melakukan sejumlah renovasi agar sesuai dengan standar FIFA.

Terkait hal ini, Buro Happold mengatakan bahwa perusahaan 'hanya diminta' untuk membuat panduan desain dan memberikan jasa konsultansi terkait proyek itu, namun bukan untuk 'mendesain' stadionnya.

"Buro Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini," tegas Buro Happold, dalam keterangan resminya yang diterima Tribunnews, Minggu (9/7/2023).

Selain itu, perusahaan ini juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan selanjutnya.

Menurut Buro Happold, PT Jakarta Konsultindo (Jakkon) sebagai Konsultan Arsitektur proyek ini hanya meminta pembuatan panduan desain dan layanan konsultasi saja, itu pun hanya dalam waktu 4 bulan.

"Pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019," jelas Buro Happold.

Sementara itu, lingkup pekerjaannya mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide), penilaian untuk teknis dan komersial (technical and commercial assessment), konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion (concept masterplan for the surrounding area), serta peta jalan implementasi proyek (implementation roadmap).

Buro Happold pun memastikan bahwa dalam proses pembuatan panduan desain ini, pihaknya mengacu pada aspek standarisasi FIFA.

"Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi," kata Buro Happold.

Setelah panduan desain selesai dibuat dan tentunya mengikuti standar FIFA, Bru Happold pun diminta untuk melakukan peninjauan pada konsep desain yang sebenarnya telah disiapkan oleh Jakkon sebagai Konsultan Arsitektur yang ditunjuk dalam menggarap proyek ini.