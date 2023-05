Profil Szymon Marciniak, Wasit Final Liga Champions yang Adili Messi vs Mbappe di Piala Dunia 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Szymon Marciniak yang dipercaya menjadi wasit final Liga Champions musim 2022/2023.

Szymon Marciniak akan menjadi pengadil utama laga final Liga Champions antara Manchester City vs Inter Milan.

Diketahui, laga final Liga Champions antara Manchester City vs Inter Milan akan digelar di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Minggu (11/6/2023) pukul 02.00 WIB.

Berbicara tentang sosok Szymon Marciniak, ia sudah dikenal luas sebagai salah satu wasit terbaik di Benua Eropa.

Namanya bahkan pernah tercatat dalam sejarah Piala Dunia 2022, dimana ia menjadi wasit laga final.

Wasit Polandia Szymon Marciniak (Tengah) menunjukkan kartu kuning kepada gelandang Argentina Enzo Fernandez (Kiri) saat penyerang Argentina Lionel Messi (Kanan) terlihat selama pertandingan sepak bola final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. (18 Desember 2022). (AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Tepat sekali, Szymon Marciniak sudah dipercaya memimpin laga sengit final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis, akhir tahun lalu.

Dalam laga dramatis akhir tahun lalu, Szymon Marciniak menjadi aktor utama di balik pertarungan sengit Lionel Messi vs Kylian Mbappe.

Lionel Messi mampu berkontribusi dalam dua gol Argentina, sementara Mbappe mencetak hattrick sensasional di final Piala Dunia.

Ketegangan semakin memuncak lantaran pemenang laga final Piala Dunia 2022 harus ditentukan lewat adu penalti.

Timnas Argentina akhirnya berhasil menyegel gelar juara setelah memenangkan adu tos-tosan melawan Prancis.

Setengah tahun berlalu sejak momen final Piala Dunia 2023, kini Syzmon Marciniak akan ditugaskan kembali jadi wasit laga final sekelas Liga Champions.

Wasit Szymon Marciniak (kanan) berbicara dengan striker Norwegia Manchester City Erling Haaland selama pertandingan sepak bola semifinal leg kedua Liga Champions antara Manchester City dan Real Madrid di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 17 Mei 2023. (AFP/PAUL ELLIS)

Dilansir laman resmi UEFA, wasit asal Polandia itu terhitung sudah memimpin laga Liga Champions musim ini sebanyak delapan kali.

Satu diantaranya saat memimpin jalannya laga leg kedua semifinal antara Manchester City vs Real Madrid di Etihad.

Laga Liga Champions lainnya yang dipimpin Syzmon Marciniak yakni duel Porto vs Inter Milan, Napoli vs AC Milan dan Barcelona vs Inter Milan.