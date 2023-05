Berapa Harga Tiket Timnas Indonesia vs Argentina, Erick Thohir: Mohon Harap Sabar

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pecinta sepak bola Tanah Air bersabar soal kapan rilis dan berapa harga tiket untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina pada FIFA Matchday.

Menteri BUMN yang juga mantan bos Inter Milan itu belum bisa memastikan perihal tiket laga Timnas Indonesia menghadapi Argentina yang rencananya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, (SUGBK).

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lionel Messi dan kolega di FIFA Matchday pada Minggu (19/6/2023) mendatang.

Sebagaimana yang diketahui, Timnas Argentina dilaporkan banjir tawaran laga uji coba usai menjadi juara Piala Dunia 2023.

Khusus pada FIFA Matchday edisi Juni 2023, La Albiceleste punya rencana untuk melakoni tur ke Asia.

Pada akhirnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih Argentina untuk menjadi lawan pada FIFA Matchday edisi Juni 2023.

Satu lawan lain yang akan dihadapi adalah Australia, di mana pertandingan akan berlangsung di China.

Timnas Indonesia bisa dibilang sangat beruntung mendapat kesempatan ini.

Pasalnya, Argentina saat ini berstatus juara Piala Dunia 2022, menempati peringkat 1 dunia, dan memiliki megabintang dalam diri Lionel Messi.

Menyikapi perihal tiket, Erick Thohir tak ingin memberikan gambaran abu-abu. Pasalnya Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipilih sebagai venue pertandingan baru rampung dilakukan inspeksi.

Tiga orang dari AFA turut hadir saat pengumuman laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Argentina meliputi Pablo Sebastian Wergifker (Supporter of Oltre Cunsulting Account), Daniel Cabrera (Team Manager of Argentina), dan Maria Cristina Russo (Oltre Consulting Account).

Ketiganya melakukan peninjauan dan hasilnya puas dengan kualitas SUGBK untuk menggelar pertandingan nanti.

Erick Thohir meminta pecinta sepak bola Indonesia bersabar soal informasi lebih lanjut perihal penjualan dan harga tiket nonton aksi Lionel Messi dan kolega menghadapi tim besutan Shin Tae-yong.

"Ya tunggu sabar. Ini lagi ditinjau, makanya sekarang baru pede," ucap Erick Thohir, dikutip dari BolaSport.