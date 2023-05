Kode Keras Song Ui-young Segera Dikenalkan Persebaya Surabaya untuk Isi Slot ASEAN

TRIBUNNEWS.COM - Pemain asal Korea Selatan yang kini berpaspor Singapura, Song Ui-young mulai kirim kode keras pada penggemar Persebaya Surabaya.

Diketahui, Song Ui-young memang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya.

Pemain berusia 29 tahun ini dikabarkan akan mengisi slot ASEAN untuk skuad Bajol Ijo.

Deretan kode telah disampaikan Ui-young.

Terbaru, ia mengunggah salam 'See You Soon' di Instagram Story akun @song_uiyoung dengan latar warna hijau.

Song Ui-young kirim kode akan segera dikenalkan Persebaya

Kemungkinan besar Song Ui-young akan dikenalkan Persebaya saat laga uji coba melawan Bali United pada 28 Mei 2023 mendatang.

Ya, Persebaya menggelar pertandingan uji coba dengan mengundang Bali United untuk bertanding di Gelora Bung Tomo.

Selain untuk merayakan HUT Surabaya, kemungkinan ada banyak hal spesial yang akan ditunjukkan Persebaya.

Mungkinkah pengenalan Song Ui-young bakal dilakukan akhir pekan depan?

Song Ui-young sebelumnya sudah memberikan sinyal jika telah sepakat dengan Persebaya Surabaya.

Ditelusuri Tribunnews, akun @officialpersebaya menjadi akun teranyar yang diikuti @song_uiyoung.

Selain itu, para suporter atau Bonek Mania juga telah meramaikan kolom komentar akun Song Ui-young.

Tangkap layar akun yang diikuti oleh Ui-young Song, Persebaya termasuk

"Welcome persebayaa."

"Welcome to Persebaya"