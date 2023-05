Bocoran Masa Depan David de Gea di Manchester United, Erik ten Hag: Bertahan, Tapi Bukan yang Utama

AFP/PAUL ELLIS

Manajer Manchester United, Erik ten Hag membocorkan masa depan David de Gea di Old Trafford musim depan. Kiper Manchester United, David de Gea mendapat tepuk tangan dari rekan setimnya saat ia mengangkat trofi sarung tangan emas, untuk clean sheet terbanyak di musim ini setelah pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Manchester United vs Fulham di Old Trafford, pada 28 Mei 2023. Man Utd memenangkan pertandingan 2-1.