PSIS Resmikan Gali Freitas, Pemain yang Kerap Disebut Wonderkid Abadi Timor Leste

Official PSIS Semarang

TRIBUNNEWS.COM - Kontestan Liga 1 2023/2024, PSIS Semarang hari ini resmi memperkenalkan Gali Freitas sebagai rekrutan terbaru untuk kuota pemain asing ASEAN, Jumat (2/6/2023) siang.

PSIS Semerang memperkenalkan Gali Freitas melalui akun Instagram pribadi klub, dengan nuansa warung kopi di pinggir jalan, pemain kelahiran 2004 itu tampak hendak minum secangkir kopi dengan hidangan papan catur dihadapannya.

"Gali sing iki beda karo sing liyane (Gali yang ini berbeda dengan yang lainnya)," tulis PSIS Semarang pada postingan video Gali.

"Paulo Gali Freitas direkrut PSIS untuk isi slot pemain ASEAN di Liga 1 musim 2023/2024. Give the best for PSIS, gas lurr Gali Freitas!!," ditutup dengan emot hormat.

Baca juga: Bocoran Pemain Asing PSIS, Striker Kontroversi Timor Leste Paulo Gali yang Sempat Heboh soal Umur

CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi mengaku, Gali Freitas sudah menjalani prosedur seleksi pemain sebelum diperkenalkan ke publik hari ini.

Termasuk baginya menjalani tes medis dan tes fisik.

"Paulo Gali kami datangkan supaya ldi lini depan tambah kuat. Proses mendatangkannya juga sudah melalui prosedur dengan melaksanakan tes medis dan tes fisik seperti yang biasa kami lakukan," ucap Yoyok, dikutip dari situs resmi klub.

Pemain asal Timor Leste itu akan mengenakan seragam Mahesa Jenar selama satu musim ke depan dengan harapan bisa memberikan kontribusi untuk klub.

"Gali akan kami kontrak selama satu musim ke depan. Selamat bergabung, Gali. Semoga cepat beradaptasi dan membawa PSIS berprestasi di musim ini," jelasnya.

Pemain yang berusia 19 tahun tersebut itu bisa bermain multiposisi, atau bermain di beberapa pos, seperti sayap kanan, kiri, dan second striker.

Menurut informasi klub berdasarkan paspor yang dia miliki, Gali merupakan pemain Timor Leste dengan tanggal lahir 31 Desember 2004.

Sebutan Wonderkid Abadi

Pemain asing asal Timor Leste PSIS Semarang, Gali Freitas.

Pemain yang memiliki nama lengkap Paulo Domingos Gali da Costa itu memang tak asing bagi publik sepak bola ASEAN, termasuk Tanah Air.

Dia sempat tersandung kasus dugaan pemalsuan usia beberapa waktu lalu saat memperkuat Timor Leste dalam gelaran Piala AFF U15 2019.