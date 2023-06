Menpora Dito ke Ricardo Kaka: Welcome to Indonesia!

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo antusias menyambut kedatangan pemain sepakbola legendaris Ricardo Izecson Dos Santos Leite alias Ricardo Kaka.

Hal ini dikatakan Dito saat acara temu sapa (meet and greet) bersama Oppo Indonesia sebagai brand ambassador Liga Champions 2023 di Plaza Indonesia, Jakarta, Sabtu (3/6/2023).

"Untuk tamu yang spesial dan juga Oppo Indonesia and Kaka Welcome to Indonesia," kata Dito kepada Ricardo Kaka.

Dito mengatakan jika Indonesia merupakan satu negara yang mempunyai kecintaan yang sangat besar terhadap sepakbola.

Sehingga, kedatangan legenda sepakbola dunia itu merupakan suatu kebanggan terutama pecinta sepakbola.

"Selamat datang di our beautiful country, terima kasih kepada Oppo telah membawa salah satu the greatest footballer in the world," ucapnya.

Untuk informasi, Oppo Indonesia menyelenggarakan acara temu sapa (meet and greet) bersama pesepak bola legendaris, Ricarod Izecson Dos Santos Leite, atau yang akrab disapa Kaká pada hari ini, Sabtu (3/6/2023), di Oppo Gallery, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Acara temu sapa ini dilselenggarakan sebagai bentuk komitmen kemitraan antara Oppo Indonesia dan Liga Champions UEFA 2023 yang sudah dijalin sejak Mei 2023 lalu. Kemitraan tersebut juga menunjuk Kaká sebagai Global Brand Ambassador Oppo.

Bagi yang belum familier, Kaká merupakan pesepak bola yang memiliki prestasi di level klub ataupun internasional. Kaká juga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA dan memenangkan ajang Ballon d’OR, Liga Champions UEFA, Piala Dunia FIFA, dan sebagainya.

Sebagai Global Brand Ambassador yang baru, kehadiran Kaká ke Indonesia diharapkan dapat membagikan pengalamannya di ajang UEFA Champions League kepada para penggemar sepak bola di Indonesia, dan memotivasi mereka untuk terus mencapai mimpi.

“Ini merupakan salah satu upaya Oppo memberikan nilai tambah kepada para penggunanya dan masyarakat Indonesia yang memiliki jumlah fans sepak bola yang sangat banyak,” jelas Chief Marketing Officer Oppo Indonesia, Patrick Owen, melalui keterangan yang diterima KompasTekno, Sabtu (3/6/2023).

“Kami harap kerja sama dan kehadiran Kaka di Indonesia dapat menginspirasi masyarakat untuk terus semangat meraih mimpi dan menciptakan keajaiban serta berbagi momen kepada dunia,” tambah Patrick.

Ajak Ricardo Kakà Merumput di Indonesia