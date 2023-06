Jadwal Semifinal Piala Dunia U20 2023: Kejutan Israel, Misi Korea Selatan Dihadang Italia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jadwal semifinal Piala Dunia U20 2023 yang menyajikan laga Uruguay vs Israel dan Italia vs Korea Selatan.

Laga Uruguay vs Israel vs Italia vs Korea Selatan bakal digelar secara bergantian di Estadio Ciudad de La Plata, Jumat (9/6/2023).

Sorotan pertama tertuju pada performa Israel yang secara tak terduga mampu tembus ke semifinal Piala Dunia U20 2023.

Mengawali turnamen dengan hasil kurang memuaskan lantaran kalah sekali dan imbang sekali.

Israel mampu mengamankan tiket sistem gugur setelah memenangkan laga hidup mati melawan Jepang pada laga pamungkas babak penyisihan grup.

Gelandang Israel Roy Navi (kiri), gelandang Israel Ilai Madmoun, bek Israel Stav Lemkin (punggung) dan bek Israel Shon Edri merayakan setelah mengalahkan Brasil 3-2 dalam perpanjangan waktu pertandingan sepak bola perempat final Piala Dunia U20 Argentina 2023 antara Israel dan Brasil dan lolos ke semifinal di stadion San Juan del Bicentenario di San Juan, Argentina, pada 3 Juni 2023. (AFP/ANDRES LARROVERE)

Di babak 16 besar, Israel memulai kejutannya dengan menumbangkan Uzbekistan secara dramatis dengan skor 0-1.

Gol telat yang dicetak Anan Khalaili pada penghujung laga babak kedua memastikan Israel melaju ke perempat final.

Hadangan lebih sulit dihadapi Israel pada babak perempat final lantaran harus bertemu Brasil.

Menariknya, dalam laga perempat final antara Israel vs Brasil tercipta drama lima gol.

Israel bahkan tertinggal dua kali terlebih dahulu melawan raksasa Brasil.

Hanya saja dua kali pula ternyata Israel mampu menyamakan skor termasuk ketika mencetak gol penyama kedudukan pada penghujung babak kedua lagi.

Gol Dor David Turgeman pada masa tambahan waktu akhirnya membuat Israel menyingkirkan Brasil di perempat final.

Tiket semifinal pun secara dramatis berhasil diamankan Israel yang sempat ditolak kehadirannya di Indonesia, beberapa waktu lalu.

Di semifinal, kejutan Israel sudah dihadang oleh Uruguay yang berhasil lolos empat besar setelah mengalahkan Amerika Serikat.