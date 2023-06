Here We Go! Lima Transfer yang Terkonfirmasi Fabrizio Romano: Liverpool Gaet Pemain Lawan Indonesia

Here we Go! 5 Transfer Deal Pemain Top yang Terkonfirmasi Fabrizio Romano: Liverpool Gaet Pemain Lawan Timnas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Fabrizio Romano tampaknya makin memantapkan dirinya sebagai satu di antara jurnalis paling andal di dunia dalam hal bursa transfer sepak bola.

Dengan jarinya di denyut nadi pasar transfer, update dari Fabrizio Romano telah menjadi sumber informasi tepercaya bagi para penggemar dan klub sepak bola.

Etos kerjanya yang tanpa henti, dikombinasikan dengan jaringan kontak yang luas dalam industri sepak bola, memungkinkannya menyampaikan berita dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa.

Baca juga: Staf AC Milan Syok, Pemecatan Maldini & Massara Dianggap Brutal, Inikah yang Bikin Bos Marah Besar?

Baca juga: Tanda-Tanda Messi Gabung Al-Hilal: Jersey Sudah Dijual, Raja Baru Datang yang Lama Hengkang

Pendekatan teliti Fabrizio Romano terhadap verifikasi dan komitmennya untuk memberikan informasi yang andal membuatnya mendapatkan reputasi yang luar biasa dari penggemar dan profesional di komunitas sepak bola.

Soal itu, Fabrizio Romano yang dikenal dengan istilah 'Here We Go' untuk transfer yang sudah mencapai kata deal, telah mengkonfirmasi sejumlah transfer musim panas ini.

Berikut lima transfer pemain top dunia yang sudah terkonfirmasi oleh Fabrizio Romano:

5. Ramy Bensebaini Dari Borussia Monchengladbach ke Borussia Dortmund

Pemain Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini saat berlaga melawan FC Union Berlin di Liga Jerman, Bundesliga. (dok.Bundesliga)

Borussia Dortmund telah mengamankan jasa Ramy Bensebaini dengan status bebas transfer dari rival mereka di Bundesliga, Borussia Monchengladbach.

Kontrak bek kiri tersebut di klub lamanya akan berakhir pada 30 Juni 2023.

Adapun Dortmund sedang mencari pengganti Raphael Guerreiro yang akan hengkang dengan status agen bebas.

Ramy Bensebaini diketahui tampil ciamik untuk Monchengladbach sejak bergabung dengan klub tersebut dari Rennes pada 2019.

Dalam 113 penampilan di semua kompetisi untuk klub Bundesliga itu, dia mencetak 25 gol dan memberikan delapan assist.

Fabrizio Romano adalah salah satu orang pertama yang menyebarkan berita tentang kepindahan pemain Timnas Aljazair tersebut ke Dortmund sejak April lalu.