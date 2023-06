Reaksi Fan di Twitter Setelah Ada Kabar Messi ke Amerika, Fabrizio Romano Pun Sudah 'Here We Go'

TRIBUNNEWS.COM- Kabar Lionel Messi bergabung dengan klub Amerika Serikat Inter Miami menjadi kejutan di bursa transfer.

Lionel Messi yang digadang-gadang akan bergabung dengan Al Hilal dengan kontrak tajir melintir, akhirnya berubah arah.

Lionel Messi akan bergabung dengan Inter Miami, klub yang bersaing di Liga Amerika atau Major League Soccer.

Lionel Messi pun langsung menjadi top trending topic di Twitter.

"BREAKING: Lionel Messi ke Inter Miami, Here We Go! Keputusan telah dibuat dan akan diumumkan oleh Leo dalam beberapa jam ke depan." tulis pakar transfer, Fabrizio Romano di Twitter.

"Messi akan bermain di MLS musim depan. Tak ada lagi peluang bagi Barcelona meski berusaha mewujudkannya".

"Here We Go Messi, MLS" tulis Fabrizio Romano lagi.

Tidak hanya sekali, Fabrizio Romano menuliskan cuitannya di Twitter terkait pengumuman Messi ke Inter Miami ini.

"Lionel Messi akan mengklarifikasi alasan dan detail keputusannya bergabung dengan Inter Miami dalam beberapa jam ke depan".

"Kesepakatan akan berlaku segera karena Jorge Messi berencana melakukan perjalanan ke Miami malam ini" tulis Romano lagi.

Leo Messi akan menandatangani kontrak dua tahun dengan Inter Miami dan Sergio Busquets bisa bergabung dengannya.

"Ia datang, Ia memenangkan, DIA MENAKLUKKAN" tulis netizen lainnya.

"Leo Messi meninggalkan Eropa dengan kepala tegak" tulis yang lainnya lagi.

"Akhir dari era untuk semua orang tahun 80-an dan 90-an yang menikmati era terobosan Ronaldo dan Messi".