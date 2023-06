Para Eks-Barcelona Kumpul di Inter Miami: Luis Suarez Otw, Messi Janjian dengan Busquets dan Alba?

Para Eks-Barcelona Kumpul di Inter Miami, Benarkah Messi Janjian dengan Sergio Busquets dan Jordi Alba?

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Lionel Messi ke klub Major League Soccer, Liga Sepakbola Amerika Serikat, Inter Miami beriring spekulasi kalau para pemain eks-Barcelona juga akan mengikuti jejaknya.

Laporan terbaru dari SportSkeeda mengklaim, Lionel Messi potensial bereuni dengan dua mantan rekan setimnya di Barca, Sergio Busquets dan Jordi Alba di Inter Miami.

Dua nama tersebut memang akan berstatus free agent saat kontraknya di Camp Nou habis pada akhir Juni ini.

Namun, Messi cepat-cepat membantah kalau keputusannya memilih Inter Miami lantaran sudah janjian dengan para mantan rekan setimnya itu.

"Busquets ke Inter Miami? Ini bohong, (kabar yang) mengatakan saya (janjian) akan pergi ke klub yang sama dengan Jordi Alba dan Busi. Tidak, kami tidak pernah setuju (janjian) untuk bergabung dengan klub yang sama. Saya membuat keputusan untuk bergabung dengan Miami dan saya tidak tahu apa yang mereka akan lakukan," kata Messi dilansir dari cuitan pakar transfer, Fabrizio Romano.

Lionel Messi dan Sergio Busquets saat masih sama-sama membela Barcelona. (express.co.uk/Getty)

Inter Miami yang berjuluk 'The Herons' (Sang Bangau) dilaporkan memang berniat membangun replika Barcelona saat sukses merekrut Messi.

Hal itu dilakukan lewat cara menargetkan mantan rekan setim La Pulga di Barcelona.

Laporan terbaru menyebut, Luis Suarez dan Sergio Busquets potensial akan terjadi sementara soal Jordi Alba, kabar masih berupa rumor yang penuh spekulasi.

Luis Suarez Otw Susul Messi

Luis Suarez (kiri) dan Lionel Messi (kanan) merayakan gol Barcelona di menit-menit akhir laga melawan Real Mallorca di Stadion Son Moix, Palma de Mallorca, dalam laga perdana mereka setelah kembalinya Liga Spanyol yang tehenti karena pandemi virus corona pada Minggu (14/6/2020) dini hari WIB. (TWITTER.COM/FCBARCELONA)

Laporan 90min menyebut Luis Suarez yang kini berusia 36 tahun sedang ini sedang on the way, menuju Stadion DRV PNK, markas Inter Miami, saat tim itu sedang bernegosiasi dengan Messi.

Saat ini, Striker Uruguay membela tim Brasil Gremio dengan kontrak yang berakhir pada 2024.

Namun, ada klausul pelepasan dalam kontrak Suarez yang dipicu oleh sang pemain dan Inter Miami.

Penyerang veteran itu adalah teman dekat Lionel Messi setelah menghabiskan enam musim bersama di Camp Nou.