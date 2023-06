Jadwal Semifinal UEFA Nations League: Belanda vs Kroasia dan Spanyol vs Italia, Live RCTI

AFP/RAUL ARBOLEDA

Pemain Belanda merayakan setelah lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan AS 3-1 pada pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar antara Belanda dan AS di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 3 Desember 2022. Simak jadwal semifinal UEFA Nations League antara Belanda vs Kroasia dan Spanyol vs Italia. Tim Oranje memiliki ambisi tinggi. (Foto oleh Raul ARBOLEDA/AFP)