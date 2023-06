Selain Angkat Prestasi Sepakbola, FIFA Matchday Berpotensi Datangkan Sponsor untuk Kemandirian PSSI

Selain Angkat Prestasi Sepak Bola Bangsa, FIFA Matchday Berpotensi Datangkan Sponsor Loyal untuk Kemandirian PSSI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Timnas Palestina, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi agar Garuda Muda dapat bertanding all out.

Menurut Erick Thohir pertandingan FIFA Matchday memiliki arti penting bagi sepak bola Indonesia.

Dalam fire briefing atau pengarahannya, Erick Thohir mengatakan pertandingan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Palestina ini berpotensi untuk mendongkrak rangking Indonesia di 100 terbaik dunia.

Saat ini peringkat Indonesia di FIFA berada di 149. Sedangkan Palestina berada di peringkat 93 dunia.

Erick Thohir meminta Timnas fokus untuk bertanding dengan Timnas Palestina dan dapat memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

Agar mendapatkan point yang maksimal dari pertandingan FIFA Matchday tersebut.

"Kita memiliki dua pertandingan FIFA Matchday. Ini merupakan mimpi kita bersama. Kita punya target 100 besar dunia. Sehingga setiap FIFA Matchday adalah penting untuk mendapatkan poin maksimal. Pertandingan dengan Timnas Palestina sama pentingnya bagi Indonesia. Sama seperti pentingnya Indonesia melawan Argentina."

"Jadi saat Indonesia melawan Palestina, itu bukan pertandingan yang mudah. Peringkat mereka jauh lebih bagus dari Indonesia. Palestina ranking 93 dunia. Indonesia peringkat 149 dunia. Berikan yang terbaik dan tunjukan siapa kita. Indonesia,"ujar Erick di depan Timnas Indonesia.

Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia (ASSBI) Taufik Jursal Effendi sependapat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melihat strategisnya pertandingan FIFA Matchday.

Dalam satu tahun organisasi sepak bola dunia ini hanya melaksanakan 9 pertandingan FIFA Matchday.

Jumlah 9 pertandingan FIFA Matchday ini dibuat FIFA tersebut disesuaikan dengan liga atau kompetisi biasanya sudah berlangsung di wilayah tersebut.

Banyak negara di dunia kata Taufik sangat optimal memanfaatkan pertandingan FIFA Matchday.