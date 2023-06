Link Live Streaming RCTI Malta vs Inggris Kualifikasi Euro 2024, Main Pukul 01.45 WIB, Gratis!

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming laga Malta vs Inggris pada pertandingan Kualifikasi Euro 2024, pada Sabtu (17/6/2023).

Jalannya pertandingan Malta vs Inggris akan digelar di Stadion Nasional di Ta 'Qali dapat ditonton melalui siaran langsung RCTI pukul 01.45 WIB.

Selain itu, pertarungan penghuni Grup C Kualifikasi Euro 2024 itu dapat diakses secara live streaming melalui RCTI+, gratis.

Sebagai informasi, Timnas Inggris saat ini menempati puncak klasemen Grup C kualifikasi Piala Eropa 2024 setelah meraih 2 kemenangan, yakni atas Ukraina 2-0 dan Italia 1-2.

Skuad Timnas Inggris berpose untuk foto tim dalam laga sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris melawan Prancis di Stadion Al-Bayt, di Al Khor, utara Doha, Qatar, Sabtu (10/12/2022) waktu setempat. AFP/PAUL ELLIS (AFP/PAUL ELLIS)

Hasil dua kemenangan tersebut menjadi modal apik untuk mengantarkan armada Gareth South Gate menuju ke Jerman pada tahun 2024.

Beebanding terbalik dengan Inggris, Malta justru menghuni posisi terbawah klasemen Grup C dengan nol poin.

Malta kalah 1-2 dari tuan rumah Makedonia Utara, kemudian tumbang 0-2 saat menjamu Italia.

Satu-satunya gol Malta sejauh ini, yakni ke gawang Makedonia Utara, dicetak oleh Yannick Yankam.

Perbedan catatan tersebut menunjukkan Inggris berpeluang untuk menang di pertandingan malam nanti.

The Three Lions pun akan mempertahankan puncak klasemen Grup C jika meraup 3 poin di Malta.

Sementara itu, jika dilihat dari catatan pertemuan keduanya, Inggris selalu keluar sebagai pemenang saat bertemu Malta.

Berikut Link Live Streaming malta vs Inggris

Pertandingan Kualifikasi Euro 2024 antara Malta vs Inggris akan ditayangkan oleh RCTI pada Sabtu (17/6/2023) pukul 01.45 WIB.

Tribunners dapat mengakses pertandingan Malta vs Inggris melalui link berikut: