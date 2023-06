Tak Cuma Jose Mourinho yang Menderita, AS Roma Ikut Dihukum Imbas Hina Wasit Anthony Taylor

AFP/ODD ANDERSEN

Pelatih AS Roma Jose Mourinho melepas medali runner-up setelah pertandingan final Liga Eropa antara Sevilla FC dan AS Roma di Puskas Arena di Budapest pada 31 Mei 2023. Jose Mourinho dan AS Roma sama-sama mendapatkan hukuman UEFA imbas kerusuhan di Final Liga Eropa beberapa waktu lalu.