Persis Solo vs Persebaya, Ancaman Ferdinand Sinaga Bobol Gawang Mantan

TRIBUNNEWS.COM - Ferdinand Sinaga akan tampil di Stadion Manahan, Solo akhir pekan ini, tapi dengan balutan seragam yang berbeda dengan musim lalu.

Diketahui, Ferdinand Sinaga merupakan mantan pemain klub yang bermarkas di Stadion Manahan, yakni Persis Solo.

Pemain kelahiran bengkulu itu membantu Persis Solo promosi ke Liga 1 pada tahun 2021 setelah keluar sebagai kampiun Liga 2.

Akhir pekan ini, Ferdinand Sinaga akan mengenakan seragam hijau Persebaya untuk menghadapi Persis Solo dalam laga ujicoba pramusim Liga 1.

"Salam, wani, sakjose. Hai Persis Solo saya dan tim Persebaya akan datang ke Solo, tunggu kami," ucap Ferdinand Sinaga dalam unggahan Instagram Persebaya pada Kamis (22/6/2023) malam.

"Wani!," tegasnya.

Pada unggahan tersebut, Persebaya mengirim psywar, Ferdinand Sinaga siap untuk membobol gawang Persis Solo.

"Min @persisofficial Ferdinand Sinaga akan kembali ke Solo."

"Tapi kali ini untuk membobol gawangmu," tulis caption video tersebut.

Pertadingan Persis Solo vs Persebaya akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (24/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Laga tersebut akan terasa istimewa karena bertepatan dengan lounching tim tuan rumah yang berjuluk Laskar Sambernyawa.

Tak hanya itu, tuan rumah Persis Solo juga memberikan kuota untuk suporter Persebaya yang ingin menyaksikan pertandingan langsung di lapangan.

Namun dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak Persis Solo.

Laga Persis Solo vs Persebaya bertajuk Fire of Hope: Tribute to Damkar Surakarta.