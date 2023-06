Sukses Tukar Jersey dengan Kiper Terbaik Dunia, Ernando Ari: Sampai Sekarang Belum Dicuci

TRIBUNNEWS.COM - Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari Sutaryadi senangnya bukan main setelah berhasil bertukar jersey dengan kiper Argentina, Emiliano Martinez.

Bahkan saking senangnya, Ernando mengaku bahwa jersey kiper terbaik Piala Dunia 2022 tersebut belum dicuci hingga sekarang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil bertanding melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023, Senin (19/6/2023).

Laga Timnas Indonesia vs Argentina pun berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan tim tamu.

Pemain Argentina Nicolas Ivan Gonzalez (Kiri) dan pemain Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar memperebutkan bola dalam pertandingan sepak bola persahabatan internasional antara Timnas Indonesia dan Argentina di Jakarta pada 19 Juni 2023. (AFP/ADEK BERRY)

Setelah pertandingan, banyak pemain Timnas Indonesia yang bertukar jersey dengan penggawa jawara Piala Dunia 2022 tersebut.

Salah satunya adalah kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari Sutaryadi.

Ernando Ari berhasil bertukar jersey dengan kiper Argentina, Emiliano Martinez seusai laga.

"Tukaran jersey yang habis dipakai," ucap Ernando Ari yang dikutip dari BolaSport, Rabu (28/6/2023).

"Dia (Emiliano Martinez) juga ambil baju saya."

"Saya pajang dan belum saya cuci," kata Ernando.

Baca juga: Alasan Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Portugal Sulit Terwujud: Sama-sama Sibuk

Lebih lanjut, Ernando mengaku tak menyangka dapat bertukar jersey dengan Emiliano Martinez.

"Saya minta sih, kita salaman respek setelah laga terus saya bilang 'can i take t-shirt' terus dia ok, pergi ke ruang ganti," tutur kiper Persebaya Surabaya tersebut.

"Saya pikirkan (akan) ditipu nih, karena dia kan lari dulu."

"Minta foto, akhirnya dapat baju dia," kata Ernando Ari.