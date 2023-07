Jadwal Liga 1 Pekan 2, PSS vs Persis Solo, Persebaya vs Barito Putera, Persib Hadapi Arema FC

TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA

Pesepak bola Persebaya Surabaya, Bruno Moreira (tengah) melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya, Wildan Ramdhani (kanan) dan Ze Valente (kiri) usai mencetak gol pertama timnya dalam laga pekan pembuka Liga 1 2023/2024 antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/7/2023) malam. - Laga pekan kedua Liga 1 dibuka dengan duel PSS Sleman vs Persis Solo,lalu Arema FC vs Persib, Persebaya vs Barito Putera live Indosiar.