Jadwal 5 Laga Pramusim yang Wajib Ditonton Juli Ini: MU vs Arsenal, Madrid vs Barca, Milan vs Juve

Real Madrid Vs Manchester United - Suasana di Stadion Michigan di Amerika Serikat pada tahun 2014 saat laga pramusim antara Manchester United dan Real Madrid. Berikut jadwal liga big match laga pramusim pada Juli 2023 yang melibatkan para raksasa Eropa macam Barcelona, AC Milan, Juventus, Manchester City, dan Arsenal.

Jadwal Lima Laga Pramusim yang Wajib Ditonton Juli Ini: MU vs Arsenal, Madrid vs Barca, Milan vs Juve

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal lima laga pramusim pada Juli 2023 akan mempertandingkan big match di antara klub-klub raksasa Eropa.

Bisa dibilang, meski hanya berstatus uji coba, pertandingan pemanasan klub-klub top ini akan bercita rasa Liga Champions Eropa.

Laga pramusim, bagi sebuah klub, sangat penting dalam membentuk dan mengalibrasi kinerja skuad untuk mengarungi musim mendatang yang padat.

Momen laga pramusim lazimnya menjadi kesempatan bagi pelatih dan pemain bekerja sama untuk menentukan taktik dan menyempurnakan kemampuan mereka agar sesuai dengan kebutuhan sistem taktik yang akan dipakai.

Laga pramusim juga sangat penting untuk menambah chemistry dalam skuad karena para pemain akan memiliki waktu penyangga yang cukup menjelang musim baru untuk mendapatkan pemahaman yang sama dengan rekan satu tim mereka.

Pertandingan pramusim juga memungkinkan pemain rekrutan anyar untuk berintegrasi ke dalam tim dan beradaptasi dengan gaya dan filosofi permainan baru.

Pentingnya laga pramusim juga disadari oleh para klub-klub top Eropa.

Terkait itu, berikut jadwal liga laga pramusim yang menghadirkan big match rasa Liga Champions pada Juli 2023:

AC Milan vs Juventus - 27 Juli 2023 - Stadion Dignity Health Sports Park, California, Amerika Serikat

AC Milan vs Juventus

Duo raksasa Liga Italia yaitu Juventus dan AC Milan akan turut serta dengan klub raksasa lainnya dalam agenda pramusim di Amerika Serikat bertajuk Soccer Champions Tour 2023.

Bagi Milan, musim 2022-23 adalah kompetisi bak roller coaster.

Rossoneri cenderung loyo di kompetisi Serie A Liga Italia, namun tampil impresif hingga mampu ke semifinal Liga Champions di mana mereka akhirnya kalah dari rival berat Inter Milan.

Sementara itu, musim Juventus 2022-23 dirusak oleh kontroversi dan Bianconeri sebaiknya memang harus segera menyiapkan diri untuk menyambut musim baru.