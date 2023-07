Rasisme Sasar Pemain PSM Makassar di Liga 1, Persis dan Persija Jakarta Suarakan Respect

TRIBUNNEWS.COM - Hinaan rasis yang menyasar 3 pemain PSM Makassar membuat beberapa klub Liga 1 menyuarakan pesan positif.

Persija Jakarta dan Persis Solo termasuk beberapa klub yang lantang menyuarakan saling menghargai atau respect di Liga 1.

Sebagaimana diketahui, ada tiga pemain PSM Makassar yang menjadi korban rasisme selepas rampung bertanding menghadapi Persija Jakarta pada pekan pertama lalu.

Ketiga pemain yang menjadi sasaran rasisme adalah Yuran Fernandes, Yance Sayuri dan Erwin Gutawa.

Pemain-pemain PSM tersebut mendapatkan hinaan rasisme melalui komentar di akun media sosial.

Persija Jakarta yang notabene menjadi lawan PSM kala itu langsung bereaksi cepat terkait rasisme tersebut.

Macan Kemayoran mengunggah pesan bertuliskan respect ke akun-akun media sosial mereka.

"R.E.S.P.E.C.T," tulis Persija dalam caption unggahan akun Instagram mereka.

"Fight against racism and discrimination."

"Saling menghargai tanpa memandang rendah dan menghina. Rivalitas hanya 90 menit, sisanya kita bersaudara."

"Respect, Fair Play, & Say No To Racism," tulis pihak Macan Kemayoran.

Tanggapan serupa juga dibuat oleh salah satu tim Liga 1 lainnya, Persis Solo.

Persis Solo mengunggah pesan saling menghargai lewat akun media sosial Instagram mereka.

"Sepak bola adalah alat pemersatu, mari saling jaga dan menghargai sesama manusia," tulis pihak Persis Solo.