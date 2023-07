MU Terpikat dengan Sofyan Amrabat, Gelandang Fiorentina dari Maroko ini Diplot Jadi Pelapis Casemiro

TRIBUNNEWS.COM- Sprint dan tekel luar biasa, termasuk terhadap Kylian Mbappe, membuat nama Sofyan Amrabat melambung tinggi.

Sofyan Amrabat menjadi salah satu bintang Piala Dunia 2022 di Qatar lalu.

Aksi pemain asal Maroko, Sofyan Amrabat membuat terpikat sejumlah klub elite di Eropa.

Raksasa Liga Primer seperti Manchester United, Liverpool, dan Chelsea, serta Barcelona dari La Liga pun kabarnya melirik pemain yang dibanderol Fiorentina seharga 30 juta pound (Rp 586 miliar) ini.

Salah satu peminat serius adalah Manchester United. Dan pemain berusia 26 tahun ini pun sama berminatnya pula untuk bergabung dengan Setan Merah.

Ini bisa dimaklumi. Pasalnya, enam tahun lalu, Amrabat pernah didik pelatih United, Erik Ten Hag saat menangani klub Belanda, FC Utrecht.

Sang gelandang menyatakan kekagumannya terhadap pelatih asal Belanda, yang disebut sangat berperan dalam kariernya.

"Ketika saya melihat ke belakang, saya tahu dia sangat penting untuk karier saya. Saya belajar banyak darinya," ujar Ambarat dalam sebuah wawancara dengan The Athletic.

Tulisan di Mail Sport menganalisis bagaimana Amrabat cocok di Old Trafford.

Salah satu faktor paling menonjol darinya adalah ketahanan fisik, yang membuatnya bermain 49 laga di semua kompetisi untuk Fiorentina musim lalu.

Itu di luar kiprah internasionalnya bersama Maroko. Bersama tim berjuluk Singa Atlas tersebut, dia berlari sejauh 81,4 kilometer di Piala Dunia - lebih jauh dari siapa pun.

Meskipun tidak mencetak gol - dia hanya mencetak enam gol senior hanya dalam waktu kurang dari satu dekade - dan hanya mencatatkan satu assist, tak ada yang meremehkan kontribusinya.

Pada 2022-23, Amrabat membuat 1,43 tekel per gim, 0,82 intersepsi per gim, 5,57 pemulihan bola per gim, memenangkan 3,42 duel per gim, dan menerima peringkat rata-rata 6,90.

Tak hanya kuat di lini pertahanan, dia juga cukup brilian membantu serangan.