Pernah Dicap Pemalas, Delle Alli Sebut Sudah Berdamai dengan Jose Mourinho

TRIBUNNEWS.COM - Dele Alli akhirnya buka suara soal komentar Jose Mourinho saat di Tottenham Hostpur.

Lewat film dokumenter buatan Amazon Prime Video, All or Nothing: Tottenham Hotspur (2020), Jose Mourinho sempat memberikan komentar terhadap performa Dele Alli.

Semenjak performa Dele di atas lapangan menurun, potongan klip komentar Jose Mourinho itu banyak bertebaran di media sosial.

Ketika itu, Mourinho menganggap bahwa pemain asal Inggris itu malas ketika sedang berlatih.

Gelandang Everton asal Inggris, Dele Alli melakukan pemanasan di pinggir lapangan dalam laga lanjutan Liga Inggris antara Tottenham Hotspur melawan Everton di Stadion Tottenham Hotspur, London, Inggris, Selasa (8/3/2022) dini hari WIB. Spurs membantai tamunya dengan skor 5-0 (3-0). AFP/BEN STANSALL (AFP/BEN STANSALL)

Ia menegaskan bahwa tindakan itu akan disesalinya di kemudian hari.

Selepas menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Tottenham Hotspur, ia kemudian pindah ke Everton.

Di sana gelandang berusia 27 tahun itu juga tak mampu mengeluarkan performa terbaiknya.

Bahkan pada musim lalu Dele sempat dipinjamkan ke Besiktas dan lagi-lagi performanya belum kembali seperti sebelumnya.

Padahal pada awal kariernya bersama Spurs, ia tampil begitu cemerlang dan digadang-gadang menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris.

Sementara itu, melalui wawancara yang ditayangkan oleh The Overlap, Dele mengatakan bahwa Mou sudah meminta maaf soal komentarnya itu.

Ternyata ketika itu eks pemain MK Dons tersebut sedang menjalani pemulihan terhadap trauma yang dideritanya.

Jadi wajar apabila ia terlihat bermalas-masalan padahal ternyata itu semua tak seperti yang terlihat di dalam film dokumenter tersebut.

"Saya senang Anda bertanya tentang itu," kata Dele di The Overlap via tbrfootball.com.

"Komentar malas itu, orang suka mengungkitnya. Wawancara itu di Amazon, dia menyebut saya malas, itu sehari setelah hari pemulihan [trauma]."