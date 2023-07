Setelah Menang 2-0 atas Leeds United, Ini Jadwal 7 Laga Uji Coba Manchester United Berikutnya

CETAK GOL- Mencetak gol dan mengemas assists, Noam Emeran pun terpilih jadi man of the match saat Manchester United mengalahkan Leeds United 2-0 dalam uji coba di Oslo, Kamis (13/7/2023).

TRIBUNNEWS.COM- Setelah menang 2-0 dalam pertandingan uji coba melawan Leeds United, Manchester United kembali akan menghadapi serangkaian laga uji coba lainnya.

Sedikitnya ada 7 laga yang akan dihadapi Manchester United berikutnya sebelum menghadapi laga liga Premier musim 2023-2024.

Dari 7 laga yang akan dihadapi Manchester United, Setan Merah akan menghadapinya dari tanggal 19 Juli 2023 hingga 6 Agustus 2023.

Mulai tanggal 19 Juli, Man United akan menghadapi Lyon dalam pertandingan yang digelar di Skotlandia.



Dilanjutkan pada 23 Juli vs Arsenal dalam laga uji coba di Stadion New Jersey.



Berikutnya tanggal 26 Juli vs Wrexham di Stadion kampus San Diego.



Manchester United akan menghadapi Real Madrid dalam pertandingan 27 Juli di

Houston Texas.

Pada 31 Juli, MU akan menghadapi Borussia Dortmund dalam pertandingan di Nevada.



Pada 5 Agustus MU vs Lens di Stadion sedangkan tanggal 6 Agustus akan menghadapi Athletic Bilbao di Stadion Dublin, Irlandia.

Jadwal Uji Coba Manchester United

19/07 vs Lyon

23/07 vs Arsenal

26/07 vs Wrexham

27/07 vs Real Madrid

31/07 vs Borussia Dortmund

05/08 vs Lens

06/08 vs Athletic Bilbao

Noam Emeran Terpilih Jadi Man of The Match Laga Lawan Leeds