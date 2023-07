Vietnam Banjir Pujian Jelang Piala Dunia Wanita 2023, Media Lokal Jemawa

TRIBUNNEWS.COM - Media lokal melaporkan Tim Putri Vietnam banjir pujian jelang gelaran Piala Dunia Wanita 2023.

Perlu diketahui, Asia Tenggara diwakili Vietnam dan Filipina pada Piala Dunia Wanita 2023.

Jadwal Piala Dunia Wanita 2023 akan berlangsung pada tanggal 20 Juli-20 Agustus 2023 di Australia dan Selandia Baru.

Huynh Nhu saat ini menjadi satu-satunya pemain putri Vietnam yang bermain di Chau Au.

Tim Putri Vietnam tergabung di grup E bersama Belanda, Portugal, dan Amerika Serikat.

Lawan paling sulit jelas Amerika Serikat yang telah mengoleksi empat gelar Piala Dunia Wanita.

Negeri Paman Sam juga berhasil menjebloskan 19 gol dan hanya satu kebobolan saat ujicoba menjelang Piala Dunia Wanita 2023.

Tentunya hal ini menjadi rambu-rambu Vietnam yang baru melakoni debut perdana pada gelaran kali ini.

Namun menurut laporan media lokal Vietnam, Bongda Plus, laman Just Women's Sports justru menyanjung Tim Putri The Golden Star.

Bongda Plus melansir kalimat yang masih membuka peluang Vietnam untuk mencetak gol ke gawang Amerika Serikat.

“Meskipun pertahanan Amerika lebih tangguh, mereka masih memiliki banyak bek yang tidak berpengalaman."

"Kesalahan yang tampaknya kecil dari mereka juga dapat membantu Vietnam mencetak gol melawan AS."

Sedangkan melalui laporan media lokal Vietnam lainnya, Soha VN juga melansir pujian bagi Tim Putri The Golden Star

Soha VN mengutip perkataan dari wartawan sepak bola wanita Jeff Rueter.

Jeff Rueter memuji keberhasilan Tim Putri Vietnam yang berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia Wanita 2023.